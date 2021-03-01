США считают ситуацию с Навальным «неотложной»

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Госдеп сообщил, что Белый дом рассматривает ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным как «неотложный приоритет». Власти США тесно сотрудничают и координируют свои действия по этому вопросу с Брюсселем, заявил глава пресс-службы ведомства Нед Прайс.

Мы чрезвычайно тесно сотрудничаем с ЕС и более широким кругом наших партнёров <...> по вопросу прав человека в России, включая вопрос Навального, — цитирует дипломата ТАСС.

До этого в таком же ключе высказалась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она пригрозила ответом Вашингтона на недружественные шаги России, которые ей приписывают. Так Псаки отреагировала на статью The Washington Post​​​​​​, в которой говорилось, что США готовят санкции и другие меры в отношении РФ в связи с масштабной кибератакой на американские компьютерные сети, а также ситуацией вокруг Навального.

17 января в Шереметьево Навального задержали, так как он многократно нарушил условия наказания по делу «Ив Роше». 2 февраля Химкинский суд заменил ему условный срок на реальный.

Доклад Совета по правам человека ООН, в котором говорится об ответственности России за «отравление» оппозиционера Алексея Навального, мог быть подготовлен под давлением. Такое предположение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, писал ранее NEWS.ru.