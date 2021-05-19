Россия-США: имитация жестов доброй воли

Как мы уже отмечали, на полях заседания Арктического совета министры иностранных дел России и США проведут важную для обеих сторон встречу. У стран накопилось значительное число тем для оперативного обсуждения. А в преддверии такого значительного события и Москва, и Вашингтон делают не столь масштабные, но явно примирительные жесты.

Россия, как и обещала, начала составлять список недружественных стран, начав с Чехии и Соединённых Штатов. Но вот обещанные для такого случая рестрикции, в частности, запрет нанимать для обслуживания посольства россиян и граждан третьих стран (а в штатовской дипмиссии работают даже индонезийцы) отложены до первого августа. А там, глядишь, и саммит пройдёт. И прежние ограничения будут либо подтверждены, либо отменены.

Со своей стороны, американское руководство также ослабило полёт пропагандистской фантазии. Теперь Джо Байден как бы между делом признаёт, что разведка не подтвердила информацию о якобы стимулировании российскими спецслужбами талибов, чтобы они убивали ещё не выведенных из Афганистана американских военнослужащих. А заодно власти хоть и продолжают обвинять хакеров из РФ в атаке на систему управления стратегического нефтепровода Colonial Pipeline, но не связывают такой удар с политикой российских властей. Во всяком случае, никто не устраивал на этот раз дежурной истерики по поводу того, что, мол, находящиеся под контролем Кремля хакеры объявили войну беззащитной Америке.

Более того, уже сам Байден выступает за разработку широкого международного соглашения о кибербезопасности, фактически продублировав (хоть и без ссылки) инициативу, выдвинутую Владимиром Путиным. Словом, обе страны делают шажки навстречу друг другу, чтобы максимально облегчить атмосферу переговоров о переговорах. То есть о проведении саммита Байдена и Путина.

Джо Байден Shawn Thew - Pool Via Cnp/Global Look Press

Понятно, что на данном этапе обе стороны заинтересованы в возобновлении диалога. Однако Байден чуть больше. Кровь из носу ему крайне важно на натовском саммите, стартующем 14 июня, иметь в кармане соглашение о встрече с Путиным. Так он несколько успокоит союзников, многие из которых не в восторге от перспективы новой холодной войны и очередного витка гонки всё более изощрённых вооружений. А так Байден будет следовать английской поговорке и сразу держать на огне несколько утюгов.

Впрочем, это не значит, что атмосфера достижения возможного компромисса о встрече на высшем уровне исключает некие удары ногами под столом. И всё исключительно благостно. Чего стоит эпизод с преследованием на Украине Виктора Медведчука, которое явно состоялось после того, как Киев посетил госсекретарь Энтони Блинкен. Высокий визитёр явно санкционировал репрессии против политика, близкого к Путину. И в целом зачистку пророссийских сил. В Москве просчитали эту комбинацию, а потому неспроста возникшей проблеме было посвящено заседание Совбеза.

Так что расслабляться и предаваться эйфории новой разрядки никто не собирается. А саммит, если о нём всё-таки договорятся, будет скорее ознакомительным. Как принято говорить, президенты посмотрят в глаза друг другу.