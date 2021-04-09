Рутинный характер: США объяснили отправку военных кораблей в Босфор

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Отправка военных кораблей в Чёрное море носит рутинный характер. Об этом заявили в Пентагоне.

Там подчеркнули, что координируют все действия в рамках конвенции Монтрё.

Ранее стало известно, что США уведомили Турцию, а Анкара в свою очередь предупредила Москву о проходе двух боевых кораблей США в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Там они будут находиться с 14–15 апреля до 4–5 мая.

По данным телеканала CNN, Белый дом, отправляя флот в Чёрное море, намерен таким образом послать Кремлю «особый сигнал» и заявить о поддержке Киева.

В свою очередь замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя отправку военных кораблей в Босфор, отметил, что повышенная активность НАТО в Чёрном море осложняет ситуацию в сфере безопасности в этом регионе, писал NEWS.ru.