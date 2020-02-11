Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О`Брайан заявил, что США рассчитывают на «серьёзный» разговор о сокращении ядерных вооружений с Россией и Китаем. По его словам, возможная договорённость Вашингтона с Москвой подтолкнёт Пекин присоединиться к переговорам.
В противном случае на Китай «будет оказано давление»,
Ранее NEWS.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп заявил, что действия России и Китая вынуждают Соединённые Штаты наращивать расходы на ядерное оружие, чтобы владеть «самым мощным арсеналом в мире». По его словам, пока три страны не подписали соглашение о ядерном сдерживании, США должны обеспечить себе первенство в гонке вооружений.
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