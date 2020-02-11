https://static.news.ru/photo/ae984c06-4d50-11ea-aed3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tass/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О`Брайан заявил, что США рассчитывают на «серьёзный» разговор о сокращении ядерных вооружений с Россией и Китаем. По его словам, возможная договорённость Вашингтона с Москвой подтолкнёт Пекин присоединиться к переговорам.

В противном случае на Китай «будет оказано давление», отметил О`Брайан во время выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп заявил, что действия России и Китая вынуждают Соединённые Штаты наращивать расходы на ядерное оружие, чтобы владеть «самым мощным арсеналом в мире». По его словам, пока три страны не подписали соглашение о ядерном сдерживании, США должны обеспечить себе первенство в гонке вооружений.