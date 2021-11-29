«Справедливая Россия» хочет поднять рейтинг за счет поддержки малоимущих

«Справедливая Россия — За правду» оказалась в сложном положении, когда по рейтингам её обгоняют все остальные партии, представленные в Госдуме. При отсутствии политических инфоповодов после выборов в Государственную думу партия планирует заняться адресной помощью россиянам. В организации уверены, что заручились поддержкой президента, и намерены продвигать крупные социальные инициативы. Однако политологи считают, что это не поднимет рейтинг СРЗП, поскольку причины проблем партии серьёзнее, чем недостаток социальной повестки.

По данным ВЦИОМ, после выборов в Госдуму «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) оказалась пятой по рейтингу, уступив первенство всем другим парламентским партиям, включая появившихся совсем недавно «Новых людей». Фонд «Общественное мнение» отводит партии Сергея Миронова то же последнее место — у социологов разнятся цифры, но не положение СРЗП в «рейтинге» партий.

Результаты думских выборов приписывают партии более высокую поддержку — она на третьем месте по количеству депутатов. Однако после победного результата «Новых людей», которые прошли барьер в 5%, рост их рейтингов отмечали все социологи. В результате они опередили СРЗП, поддержка которой долгое время колеблется в районе 6%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Долгое время «Справедливая Россия» продвигала инициативу введения в стране безусловного базового дохода (партийцы называют его по-своему — справедливый базовый доход). Однако уже в сентябре президент Владимир Путин на встрече с лидерами партий высказался в пользу адресной поддержки.

Мы выстраиваем целую цепочку мер поддержки семей с детьми по возрастным категориям детей, и есть определённые ниши, которые ещё предстоит заполнить. Мне кажется, что если мы все вместе по этому пути пойдём и сделаем то, о чем уже договаривались, то это и будет значимым элементом выполнения ваших предвыборных обещаний, — сказал глава государства.

По информации NEWS.ru, в партии восприняли это как одобрение президентом того, что СРЗП возьмёт на себя инициативу по адресной помощи. В рамках такой работы справедливороссы предложили поправки к проекту федерального бюджета, которые предполагают сокращение трат на госслужащих и резервный фонд правительства и одновременные индексацию пенсий работающим и военным, а также увеличение финансирования образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, инфраструктуры и культуры.

Дума предложение отклонила , но в партии намерены выносить инициативу на отдельное обсуждение в виде отдельных законопроектов, продолжая таким образом развивать тему адресной помощи.

Опрошенные NEWS.ru политологи отмечают, что по рейтингу справедливороссы находятся в плохом положении. По мнению директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, партия «немного потерялась после выборов». Однако он обращает внимание, что сейчас «довольно вяло» себя ведут почти все партии, включая не только СРЗП, но и КПРФ и «Единую Россию», «просто для кого-то это менее критично, а для кого-то — более».

У них сейчас есть дефицит информационных поводов: выборы прошли, Захар Прилепин отказался от мандата и из активной политики немного ушёл, а он был главным новым лицом этой компании, — подчеркнул эксперт.

Политолог уверен, что СРЗП не сможет статьи инициатором адресной помощи и таким образом повлиять на свой рейтинг, потому что государственная помощь в России может исходить только от власти и «Единой России». Он напомнил, что в парламенте уже не раз случались ситуации, когда справедливороссы или коммунисты вносят предложение, его оставляют без внимания, а потом в немного изменённом виде оно принимается уже как проект единороссов. В качестве примера он привёл законопроект об отмене техосмотра — похожую инициативу СРЗП Госдума отклонила за четыре месяца до аналогичного проекта от ЕР. В начале ноября поправки были приняты в первом чтении.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фантастика — это прекрасный жанр литературы, но к политике не имеет никакого отношения. Кто бы изначально не призывал что-то ввести, если государство делает, государство это приватизирует себе. Никакая политическая сила, даже если она изначально это предлагала, на этом себе рейтинг не сделает, — подчеркнул он.

Политолог Аббас Галлямов тоже считает, что такого рода инициативы не помогут «Справедливой России» набрать популярность. По его словам, вес в глазах избирателей позволяют набрать либо идеология, либо внятный положительный образ лидера организации. Первое из всех российских партий есть только у КПРФ и «Новых людей», а на роль второго председатель партии Миронов, по мнению Галлямова, «не тянет».

Остальные попытки увеличить рейтинг «от лукавого»: россияне возьмут предложенную им материальную помощь, поблагодарят автора инициативы и забудут об этом через несколько дней, считает политолог. При этом, по его словам, для «Единой России» и Владимира Путина не стало бы проблемой отдать СРЗП возможность вносить социальные инициативы, потому что им самим не нужно следить за рейтингом