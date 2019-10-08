https://static.news.ru/photo/3127f342-e9ab-11e9-be2b-fa163e074e61_660.jpg Юлия Юзик Фото: yulia.yuzik/instagram.com

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов направил обращение послу Ирана в России Мехди Санаи в связи с задержанием в Исламской Республике журналистки Юлии Юзик. Он потребовал от иранской стороны исчерпывающего объяснения ситуации.

Кроме того, глава СПЧ призвал Тегеран указать точные сроки окончания разбирательства по делу россиянки. Совет настаивает на немедленном освобождении Юзик из-под стражи на этот период, а также обеспечить ей связь с родственниками в России, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на освобождение Ираном Юзик. Он подчеркнул, что власти РФ негативно относятся к задержанию россиянки.