Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на освобождение Ираном российской журналистки Юлии Юзик. Он подчеркнул, что власти РФ негативно относятся к задержанию россиянки.
Представитель Кремля также уточнил, что Москва ждёт официальных разъяснений ситуации с Юзик, передаёт
Как ранее писал News.ru, официальный представитель правительства Ирана Али Раби сообщил, что задержание Юзик не связано с вопросом о шпионаже. По его словам, инцидент обусловлен процедурой получения визы.
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