https://static.news.ru/photo/425f9636-e8ef-11e9-9989-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на освобождение Ираном российской журналистки Юлии Юзик. Он подчеркнул, что власти РФ негативно относятся к задержанию россиянки.

Представитель Кремля также уточнил, что Москва ждёт официальных разъяснений ситуации с Юзик, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, официальный представитель правительства Ирана Али Раби сообщил, что задержание Юзик не связано с вопросом о шпионаже. По его словам, инцидент обусловлен процедурой получения визы.