https://static.news.ru/photo/1241e0c4-e8ec-11e9-b929-fa163e074e61_660.jpg Юлия Юзик Фото: Юлия Юзик/facebook.com

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не связано с вопросом о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

По его словам, инцидент связан с процедурой получения визы, передаёт ТАСС .

Этот вопрос не связан со шпионской деятельностью. Насколько я знаю, причина задержания связана с вопросом получения визы, — пояснил дипломат.

Пресс-атташе посольства РФ в исламской республике Андрей Ганенко сообщил, что МИД Ирана пока не подтвердил дипмиссии информацию о скором освобождении Юлии Юзик.

Её задержали в гостинице во время частного визита в Тегеран представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Сообщалось, что ей якобы предъявили обвинение в сотрудничестве с израильской разведкой. Судебное заседание по её делу должно было состояться 5 октября 2019 года, россиянке может грозить до 10 лет тюрьмы.

Как ранее передавал News.ru, задержание россиянки стало поводом для вызова иранского посла в МИД РФ. Мехди Санаи должен прояснить обстоятельства задержания журналистки.