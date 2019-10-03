https://static.news.ru/photo/01d1dd90-e683-11e9-a419-fa163e074e61_660.jpg Юлия Юзик Фото: Юлия Юзик/vk.com

Российскую журналистку Юлию Юзик, автора книги о террористках-смертницах, задержали в Тегеране и поместили в камеру. 5 октября её будут судить за сотрудничество с израильскими спецслужбами, за это ей грозит 10 лет тюрьмы.

Пару лет назад Юля работала в Тегеране корреспондентом. На днях по приглашению она снова поехала в Тегеран. Однако же накануне, выломав дверь в её номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса стражей Исламской революции прямо из гостиницы, — написал журналист Борис Войцеховский в Facebook.

Задержание журналистки подтверждает и её дочь с аккаунта Юлии Юзик в Facebook.

Юзик родилась в Донецке в 1981 году. В 2003-м она издала книгу «Невесты Аллаха» о женщинах, ставших шахидками, а в 2016-м баллотировалась в депутаты Госдумы от Дагестана.

Как писал News.ru, журналист РИА Новости Свят Павлов написал заявление в Следственный комитет РФ после тренинга для военных корреспондентов, который организует Минобороны. По его словам, перед отправкой в горячие точки журналистов избивают и под автоматные очереди заставляют ползать по камням с мешком на голове, готовя их таким образом к встрече с террористами.