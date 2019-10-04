https://static.news.ru/photo/caa0f0c0-e69d-11e9-a64a-fa163e074e61_660.jpg Мехди Санаи Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Мехди Санаи, посол Ирана в РФ, вызван в российский МИД из-за ситуации с задержанием россиянки в Тегеране.

В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки, — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Facebook.

Как ранее передавал News.ru, журналистку Юлию Юзик задержали в гостинице во время частного визита в Тегеран представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Ей предъявили обвинение в сотрудничестве с израильской разведкой. Судебное заседание по её делу должно состояться 5 октября, россиянке грозит до 10 лет тюрьмы.

Юлия Юзик в 2003 году выпустила книгу «Невесты Аллаха» о террористках-смертницах. В 2016 году она баллотировалась в депутаты Госдумы РФ от Дагестана.