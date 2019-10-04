https://static.news.ru/photo/9007028a-e768-11e9-82bd-fa163e074e61_660.jpg Юлия Юзик Фото: facebook.com/yuliayuzik/Global Look Press

Пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко сообщил, что МИД Ирана пока не подтвердил дипмиссии информацию о скором освобождении журналистки Юлии Юзик.

Он пояснил, что ведомство запросило у иранской стороны официального разъяснения, а также доступ к гражданке РФ. Однако иранское внешнеполитическое ведомство пока не выполнило просьбу российского посольства, передаёт ТАСС .

Юзик задержали в гостинице во время частного визита в Тегеран представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Сообщалось, что ей якобы предъявили обвинение в сотрудничестве с израильской разведкой. Судебное заседание по её делу должно состояться 5 октября, россиянке может грозить до 10 лет тюрьмы.

Как ранее передавал News.ru, задержание россиянки стало поводом для вызова иранского посла в МИД РФ. Мехди Санаи должен прояснить обстоятельства задержания журналистки.