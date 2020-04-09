Совфед проведёт ревизию законодательства

https://static.news.ru/photo/b18d1d9c-7b27-11ea-a726-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Мативиенко рассказала о создании рабочей группы СФ по ревизии законодательства. Парламентарии проверят нормы с учётом испытаний пандемией.

Кроме того, она выступила с предложением о законодательном запрете возможности совмещения дистанционной и стационарной работы, в том числе на государственной службе. Также юридического оформления в ближайшее время потребует применение онлайн-технологий в образовании, уверена политик.

Сенаторам дано поручение мониторить, оценивать, анализировать то, как регионы проходят через режим ограничительных мер, «удалёнку», цифровизацию общения с государством и так далее, — написала она в своём блоге на сайте СФ.

Ранее, как писал NEWS.ru, Матвиенко заявила, что россияне стали чаще покупать водку из-за нехватки в магазинах и аптеках антисептиков. Она сослалась на данные Ассоциации производителей алкоголя. Там её уверили в том, что россияне не стали больше пить на нерабочей неделе.