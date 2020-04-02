Матвиенко объяснила повышенный спрос россиян на водку

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне стали чаще покупать водку из-за нехватки в магазинах и аптеках антисептиков.
Мы запрашивали Ассоциацию производителей алкоголя, и нам сообщили, что возросли объёмы продажи водки из-за нехватки дезинфицирующих средств, — сказала Матвиенко на пленарном заседании палаты.
Она сослалась на данные Ассоциации производителей алкоголя. Там её уверили в том, что россияне не стали больше пить на нерабочей неделе.
По словам спикера, граждане пользуются водкой исключительно для наружного применения.
Как ранее писал NEWS.ru, экспертно-аналитический центр Федерального проекта «Трезвая Россия» зафиксировал рост продаж алкоголя на 47% в сравнении с мартом 2019 года. Аналитики провели опрос более чем шести тысяч граждан старше 18 лет из 60 регионов страны, в ходе которого было установлено, что россияне почти вдвое увеличили покупку алкоголя.
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