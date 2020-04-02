Матвиенко объяснила повышенный спрос россиян на водку

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Детям необходимо рассказывать о серьёзных последствиях заражения коронавирусом, в том числе беседовать с ними о возможной смерти бабушек и дедушек в случае инфицирования. Такого мнения придерживается семейный психолог Татьяна Потёмкина.

По мнению эксперта, стоит воздействовать на определённые чувства детей в данном вопросе. Упор необходимо делать не только на заботу о сохранности собственной жизни и здоровья, но и на гуманизм в...