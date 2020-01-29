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Поведение первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего о «встрече» Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове, является недостойным, считает российский сенатор Владимир Джабаров.

По мнению экс-главы соседнего государства, политики провели переговоры перед началом Второй мировой войны именно в этом городе.

Это попытка в очередной раз переписать историю. Очень горько, что господин Кравчук скатился до того, что стал фальсифицировать историю, — цитирует Джабарова RT.

Накануне нынешний лидер Украины — Владимир Зеленский — обвинил СССР наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Об этом политик заявил после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Зеленский заявил, что теперь Киев и Варшава будут тесно сотрудничать по этому вопросу. Например, Украина сняла запрет на раскопки на своей территории и польские специалисты вели поисковые работы на территории Львовской области. Теперь Польша планирует восстановить разрушенную могилу Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) в Подкарпатском районе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому вместе почтить память польских и украинских солдат, которые сражались с большевистским нашествием в 1920 году.