Совфед ответил на заявление ЕС о милитаризации Крыма

https://static.news.ru/photo/f27ff84e-d110-11ea-8027-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Обвинение Евросоюза в адрес России о милитаризации Крыма прокомментировали в Совете Федерации. Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал примитивным заявление ЕС о том, что закладка десантных кораблей в Керчи говорит о милитаризации полуострова, а также имеет влияние на региональную безопасность в Чёрном море.

Член комитета Совфеда по международным делам уверен, что ЕС не может «объективно оценить обстановку» в мире и демонстрирует «полную примитивность» того, что происходит в России и Крыму. И если кто и занимается милитаризацией целенаправленно и поэтапно, то это НАТО, который «бесцеремонно» приближается к российским границам.

Наши действия по закладке кораблей в Керчи носят исключительно защитный характер. Мы закладываем корабли на территории своего государства, чтобы подчеркнуть его могущество перед лицом потенциального неприятеля, — резюмировал Цеков в беседе с РИА Новости.

Беспокойство Евросоюза вызвала закладка двух универсальных кораблей на керченском заводе «Залив». Речь идёт о судах «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», в церемонии закладки которых принял участие президент Владимир Путин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва потеряла шанс «нормализовать оккупацию Крыма». По его мнению, на полуострове увеличивается количество нарушений прав человека и происходит усиленная милитаризация. Кулеба призвал Вашингтон усилить давление на Кремль.