Мир

Глава МИД Украины заявил о неспособности РФ «нормализовать оккупацию Крыма»

14:28, 26 июля 2020 95
Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва потеряла шанс «нормализовать оккупацию Крыма». По его мнению, на полуострове увеличивается количество нарушений прав человека и происходит усиленная милитаризация. Кулеба призвал Вашингтон усилить давление на Кремль.

США никогда не признают попытки России аннексировать Крым и готовы продолжать эту политику, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, — написал в Twitter Кулеба.

По его словам, Вашингтон направил Москве чёткий сигнал, что «незаконная оккупация, основанная на военной силе, никогда не удержится, она временная и однажды завершится».

Как писал NEWS.ru, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал ещё одно предложение по Крыму. На этот раз он предложил сделать полуостров внутренней и внешней проблемой для России. Экс-глава ведомства напомнил, что 25 июля наступает вторая годовщина непризнания США присоединения Крыма к России, или, как заявил Климкин, «оккупации» полуострова.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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