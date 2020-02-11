https://static.news.ru/photo/fb27a796-4d0b-11ea-b7d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Предложенный представителями Великобритании проект резолюции о поддержке решений берлинской конвенции по Ливии будет рассмотрен Советом Безопасности ООН 12 февраля.

Об этом журналистам ТАСС рассказал анонимный источник в организации.

Подтверждаю, что голосование состоится завтра, — отметил собеседник журналистов.

Как ранее писал NEWS.ru, сирийская сторона вновь отправила солдат в Ливию для противостояния ЛНА. На территорию страны были доставлены около 2400 сирийских повстанцев. В ближайшее время они объединят свои силы с правительством национального согласия, которое поддерживает ООН.