Предложенный представителями Великобритании проект резолюции о поддержке решений берлинской конвенции по Ливии будет рассмотрен Советом Безопасности ООН 12 февраля.
Об этом журналистам ТАСС
Подтверждаю, что голосование состоится завтра, — отметил собеседник журналистов.
Как ранее писал NEWS.ru, сирийская сторона вновь отправила солдат в Ливию для противостояния ЛНА. На территорию страны были доставлены около 2400 сирийских повстанцев. В ближайшее время они объединят свои силы с правительством национального согласия, которое поддерживает ООН.
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