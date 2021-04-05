Путин перечислил тех, кто будет представлять Россию в G20

https://static.news.ru/photo/93cf392a-960b-11eb-a52f-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин согласовал новый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия российской стороны в G20.

Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии по обеспечению участия Российской Федерации в «Группе двадцати», — говорится в распоряжении, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, председателем комиссии стала шерпа России в G20 Светлана Лукаш, а ответственным секретарём — замдиректора департамента экономического сотрудничества МИД Марат Бердыев.

Также в комиссию включены замглавы Минобрнауки Наталья Бочарова, первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко, первый замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко, замглавы Минпромторга Алексей Груздев, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, замминистра сельского хозяйства Сергей Левин, замглавы Ростуризма Елена Лысенкова, замглавы Минфина Тимур Максимов, замминистра культуры Алла Манилова, замглавы МИД Александр Панкин, замглавы Минцифры Максим Паршин, статс-секретарь — замглавы Минприроды Светлана Радченко, замглавы Минздрава Олег Салагай, замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский, замначальника управления президента РФ по внешней политике Алексей Шишаев, первый зампредседателя ЦБ РФ Ксения Юдаева и замглавы Минэнерго Анатолий Яновский.

Отмечается, что распоряжение вступает в силу до дня его подписания.

Как писал NEWS.ru, в ноябре лидеры стран G20 договорились «построить сильную и сбалансированную эпоху» после окончания пандемии коронавируса. Участники саммита также обязались поддержать восстановление мировой экономики и повысить устойчивость финансовой системы.