ЕСПЧ получил письмо Москвы с запросом о пересмотре решения по Навальному

https://static.news.ru/photo/37c2a566-74fc-11eb-b0ea-96000091f725_660.jpg Здание Европейского суда по правам человека Фото: Violetta Kuhn/dpa/Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил письмо Минюста РФ. В документе содержится запрос российского ведомства пересмотреть принятого в Страсбурге решения по оппозиционеру Алексею Навальному, рассказали журналистам в пресс-службе международной инстанции. В документе подчёркивается, что жалоба юристов Навального, из-за которой суд запрашивал обеспечительные меры, неприемлема.

Мы действительно получили письмо от правительства [России] по поводу этого заявления, — цитирует пресс-службу Страсбурга РИА Новости.

17 февраля 2021 года адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить».

Россия, в свою очередь, расценивает требование ЕСПЧ как грубое вмешательство в работу суверенной судебной системы. Депутат Госдумы Василий Пискарёв, возглавляющий думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства в дела России извне, подчеркнул, что выдвинутые ЕСПЧ требования к РФ воспринимаются как попытка вмешаться в дела суверенного государства и принуждение к нарушению Конституции РФ. Пискарёв подчеркнул, что независимые судебные инстанции России не будут подчиняться указаниям и прогибаться под давлением европейских институтов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что выступит за подготовку нового пакета санкций против отдельных граждан РФ из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному. При этом руководитель ведомства отметил важность сохранения диалога с Москвой, даже если отношения Кремля и Евросоюза достигли «низшей точки».