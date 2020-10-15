В Госдуме пообещали адекватно ответить на санкции из-за Навального

https://static.news.ru/photo/72c52872-0ee6-11eb-a29f-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация ответит на санкции ЕС и Великобритании, введённые из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. И ответ РФ будет адекватен в рамках ситуации, которую Запад довёл до абсурда, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее был опубликован список санкций Евросоюза по делу Навального. В него, в частности, попали первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко и глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. По версии властей ЕС, последний был членом оперативной группы в АП, чья роль заключалась в противодействии влиянию Алексея Навального. Также свой санкционный список обнародовала Великобритания.

Слуцкий подчеркнул, что Россия не станет оправдываться и «вестись» на откровенные фейки и провокации. Кроме того, страна не намерена принимать голословные обвинения по инциденту с Навальным.

Ещё раз хочу отметить, что разделяю здоровый пессимизм министра иностранных дел России на предмет перспектив дальнейшего развития сотрудничества с институтами ЕС в свете последних решений. Здравый смысл и конструктив, к сожалению, стали жертвами политизированного подхода и антироссийской истерии, — заявил Слуцкий.

Как передавал NEWS.ru, в Кремле опровергают информацию о создании в Администрации президента (АП) некой группы по дискредитации и уменьшению влияния Алексея Навального.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: «это не так».