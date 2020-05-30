Слуцкий назвал разрыв отношений с ВОЗ частью предвыборной кампании Трампа

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Разрыв отношений Соединённых Штатов и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является частью предвыборной кампании президента Дональда Трампа. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Даже американские эксперты преимущественно рассматривают заявление Трампа как способ отвлечь внимание от провальных попыток своей администрации бороться с распространением вируса в Соединенных Штатах, — сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, обвинения Трампа о том, что ВОЗ скрыла масштабы эпидемии в Китае, не имеют доказательств. Трамп, по мнению депутата, политизирует пандемию на фоне антикитайской истерии, нарастающей перед предвыборной гонкой.

Ранее сообщалось, что США прекращают все отношения с ВОЗ и переводят свои средства другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения.

1 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад сообщило, что Китай намеренно занижал реальные данные о распространении вспышки коронавируса в стране. К такому выводу пришла американская разведка.

15 апреля в ходе брифинга в Белом доме Трамп заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что сожалеет о решении Дональда Трампа прекратить отношения между Вашингтоном и Всемирной организацией здравоохранения.