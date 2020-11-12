Слуцкий назвал ответные санкции по делу Навального адекватной мерой

https://static.news.ru/photo/f1b5217e-24f7-11eb-926d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал ответные санкции России против Франции и Германии по делу оппозиционного политика Алексея Навального. Он назвал ограничительные меры в отношении двух европейских государств единственно возможной адекватной мерой, вызванной «запредельной ситуацией вокруг якобы отравления блогера».

Ранее о введении ответных санкций против руководящих структур Германии и Франции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что меры уже приняты, однако европейские дипломаты об этом ещё не осведомлены.

Навальный месяц лечился в берлинской клинике Charité, куда был доставлен 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Соратники политика считают, что он был отравлен веществом типа «Новичок».

Слуцкий, в свою очередь, подчеркнул, что Берлин не предоставил пока никаких сведений, согласно которым были сделаны выводы об использовании конкретно этого отравляющего средства. По его словам, формулы по докладу ОЗХО также не обнародованы.

Кроме того, политик назвал Германию флагманом деградации отношений с РФ. Хотя для этого, уточнил председатель комитета Госдумы, не было никаких причин.

Кампания вокруг Навального, апофеозом которой стали противоправные антироссийские санкции, была полностью режиссирована за пределами России — в прямом и переносном смысле. При таких обстоятельствах Москве остается только реагировать зеркально и жёстко, — сказал Слуцкий.

Как сообщал NEWS.ru, ЕС ранее ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления Навального. До этого в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов