Слуцкий: Госдума денонсирует Договор по открытому небу 18 мая

https://static.news.ru/photo/552913ba-8ce0-11ea-961f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Законопроект о денонсации Договора по открытому небу рассмотрит во вторник Государственная дума РФ. Об этом сообщил в эфире программы «Совольёв LIFE» на YouTube руководитель комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

И во вторник мы денонсируем этот договор, — заявил депутат.

Договор по открытому небу предоставляет странам-участницам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью, а также регламентирует проведение таких полётов. США в мае 2020 года начали процедуру по выходу из договора. Она завершилась 22 ноября. 15 января 2021 года российский МИД также объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН.

Законопроект о денонсации Договора по открытому небу был внесён в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.