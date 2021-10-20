Шульгин заявил о сокрытии ОЗХО формулы яда из дела Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не раскрывает формулу ядовитого вещества, которым якобы был отравлен Алексей Навальный. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в эфире программы «Соловьёв LIVE». Он уточнил, что в ответе на вопрос Москвы в Берлине указали только способ обнаружения вещества, передаёт РИА Новости.

Немцы в своём ответе на наш последний запрос воспроизвели просто формулировку <...> из доклада ОЗХО о том, как они осуществляли техническое содействие — то есть обнаружили в организме биомаркеры ингибитора холинэстеразы, имеющего структурные характеристики, схожие с характеристиками химических веществ из приложения 1.14.А и 1.15.А к приложению химической конвенции, и об этом дескать заявил генеральный директор, — сказал Шульгин.

7 октября Россия ответила на вопросы США и 44 стран — партнёров по линии ОЗХО о произошедшем с Навальным. В Великобритании не приняли ответы, назвав их попыткой избежать ответственности за отравление политика. Москва, в свою очередь, направила в ОЗХО свой список вопросов для передачи Германии, Франции, Швеции и Великобритании. В частности, дипломаты спросили, кто находился с Навальным, когда политика перевозили из Омска в Германию в состоянии комы.

Ответы четырёх стран постпред при ОЗХО Александр Шульгин подверг критике, назвав их отписками. Он заявил, что Москва ждёт реальных ответов.

Инцидент с Алексеем навальным произошёл 20 августа 2020 года, когда во время перелёта рейсом из Томска в Москву самочувствие политика резко ухудшилось. Оппозиционера госпитализировали и ввели в искусственную кому в больнице Омска. Тогда медики заявили об отсутствии ядов в организме Навального. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Немецкие врачи сообщили, что политик был отравлен ингибиторами холинэстеразы. По данным военных токсикологов, это было вещество из группы «Новичок». Информацию подтвердили исследователи ОЗХО.