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Сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина, в отличие от России, ничего не может дать Европе. Так он прокомментировал реакцию Киева на слова французского лидера Эммануэля Макрона о единой Европе «от Лиссабона до Владивостока».

Украине отведена одна роль — роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она — в отличие от России — ничего Европе дать неспособна, — написал Пушков в своём...