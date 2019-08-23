Министр обороны Сергей Шойгу предложил в кратчайшие сроки подготовить трёхлетний план сотрудничества между военными ведомствами РФ и Молдавии. Заявление он сделал в Кишинёве, где участвует в торжествах по случаю 75-летия освобождения города от фашистских захватчиков.
Делить нам нечего. Воевать друг против друга мы не собирались и не собираемся. Именно поэтому хотелось бы в ближайшее время подготовить план нашего сотрудничества, желательно на три ближайших года, — сказал Шойгу на переговорах с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Ранее News.ru писал, что правительство Молдавии оказалось не готово к визиту главы российского оборонного ведомства. Премьер-министр Майя Санду заявила, что кабмин не был заблаговременно проинформирован об этом, поэтому приезд Шойгу может носить только частный характер.