Шойгу – помощник президента

Участившиеся разговоры (достаточно взять пост политолога Аббаса Галлямова в соцсетях или выступление Игоря Стрелкова на канале в YouTube) о возможном президентском будущем Сергея Шойгу заставляют внимательнее присмотреться к его фигуре и к обстоятельствам появления подобных разговоров.

Сергей Шойгу в своей жизни последовательно сменил несколько имиджей. До 1991 года это был преуспевающий советский строитель, у которого карьера шла с ошеломительным успехом. Уже в тридцать лет (ещё в 1985 году) он стал управляющим строительным трестом в Хакасии. Этот регион в то время стремительно развивался: вслед за Саяно-Шушенской ГЭС возвели Саянский алюминиевый завод, куда изначально и прибыл Шойгу, затем началось строительство большого завода в Абакане, где Сергею Кожугетовичу уже поручили руководить процессом.

О тех временах существуют любопытные воспоминания бывшего председателя Госстроя РСФСР Бориса Фурманова, как он, будучи в командировке в Хакасии, встретился с молодым управляющим трестом. Успешного строителя заметили и перевели на партийную работу. И уже в 1990 последовал вызов в Москву, где он стал замом того самого Фурманова. Это был очень резкий скачок, из рядового сотрудника Красноярского крайкома сразу в заместители начальника столичного ведомства, пусть и не союзного. Объяснение, которое часто можно встретить в Интернете, он был протеже нового секретаря ЦК Олега Шенина, который, перейдя из Красноярска в Москву, подтягивал свои кадры, а Шойгу хорошо знал ещё по работе в Хакасии. Любопытно, что российский премьер Иван Силаев предлагал ему одну должность за другой, повторюсь, простому, не то инспектору, не то инструктору крайкома из Красноярска!

И хотя формально Шойгу попал в «демократическое» правительство Ельцина-Силаева, а Шенин работал с Горбачёвым и считался консерватором, тем не менее, между «своими» все решалось без проблем. Но уже через полгода он перешёл в новую структуру, на тот момент только создававшуюся, — Российский корпус спасателей. Это была крошечная структура с непонятными полномочиями, но зато Шойгу был там первым человеком. После провала ГКЧП корпус превратился в комитет, а затем в министерство по ЧС России. МЧС отдали части гражданской обороны из Минобороны, и оно постепенно превратилось в суперведомство.

Сергей Шойгу Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Так создавался имидж Шойгу – спасателя. Министры при Ельцине менялись один за другим с огромной скоростью, как в экономическом, так и в силовом блоках. И только один Сергей Шойгу оставался на своём месте. И чем больше кризисов и катастроф выпадало на его долю, тем популярнее он становился. Уже тогда Шойгу активно участвовал и во внутренней, и во внешней политике. В 1992 он занимался проблемой Южной Осетии, затем последовали и Таджикистан, и Ингушетия с Северной Осетией, и Чечня. Во время событий октября 1993 именно к Шойгу обращался с просьбой о тысяче автоматов Егор Гайдар.

И потому, когда в 1999-м зашла речь о создании новой партии власти, возглавить избирательный список «Единства» доверили не кому-нибудь, а именно Сергею Шойгу, видя в нём суперпопулярную фигуру, и не ошиблись. Уже в тот момент он политически страховал нового премьера — будущего президента Владимира Путина. Важно учесть, что Шойгу не был статистом, просто рекламным лицом партии. Он активно продвигал в политику свои кадры, начиная с отца и сына Воробьёвых, как писали о том СМИ .

Третий и современный имидж Шойгу, это имидж министра обороны. Шойгу-военный уже давно затмил в памяти населения Шойгу-спасателя. Напомним, после короткого интермеццо в роли губернатора Подмосковья, он возглавил минобороны осенью 2012 года, сменив Анатолия Сердюкова, погрязшего в скандалах, и от реформ которого успели устать и общество, и армия. После Сердюкова требовалось успокоение. И Шойгу его внёс. Он не отменил реформ Сердюкова, но сумел сгладить острые углы и внести умиротворение, самим фактом своего прихода.

Однако, как оказалось, главное ждало его впереди. Российская армия, после шестилетней паузы, последовавшей за войной 2008 года с Грузией, вступила в новую полосу испытаний. В начале 2014 части ПВО и спецназа обеспечивали безопасность проведения олимпиады в Сочи, а сразу по её завершению в конце февраля, именно на Минобороны легла основная тяжесть по выполнению задачи по возвращению Крыма. Затем армия была задействована и во время событий в Крыму и на Донбассе, а с осени 2015 официально начала участвовать в операции в Сирии. В 2020 российские миротворцы вошли в Карабах.

Значение Шойгу стало таково, что по выражению одного из людей из высших сфер он оказался вторым человеком в стране, кем-то вроде вице-президента. Это и не удивительно. В ситуации, когда оборонная политика становится приоритетом, а внешняя — тесно с ней переплетена. На плечи Шойгу легли многие важные переговоры – и с Турцией, и в Ливии, и по другим горячим точкам. А внутри страны перевооружение стало главной темой избирательной кампании Путина в 2018 году, оборонный заказ оказывает большое влияние на экономику. Министр обороны регулярно делает заявления, которые касаются не только военной сферы, вспомним его недавние слова о строительстве городов в Сибири. Показателем доверия к Шойгу является и то, что именно с ним президент традиционно последние несколько лет проводит отдых в тайге.

Всё это заставляет аналитиков видеть в нём возможного преемника. Думается, вышеперечисленного достаточно, чтобы считать, что Шойгу способен занять такой пост. Есть и необходимый опыт, и черты характера. Остановимся на минусах, поэтому.

Сергей Шойгу Вадим Савицкий/ТАСС

Во-первых, до 2024 года достаточно далеко. Кремль, как показывает практика, не любит выводить кандидатов на обозрение заранее. Никто не раскручивал Путина заранее, его пиар начался уже после назначения. Более того, там любят предпринимать неожиданные кадровые шаги, как, опять-таки, в случае с Владимиром Путиным в 1999. Или вспомним назначения премьеров – Фрадкова или Мишустина.

Во-вторых, возраст. Сергею Шойгу уже 66 лет, он немногим младше Путина. В 2024 году ему будет все 69. Понятно, что нынешнее поколение руководителей стареет, подобно тому, как старело брежневское руководство между 1964 и 1982. Хотя, заметим, что в отличие от Брежнева Путин пришел, будучи на 11 лет его моложе, тоже самое касалось и остальных членов его команды, многие были намного младше его как Дмитрий Медведев, например, так что фора в этом смысле у нынешних руководителей есть.

В-третьих, непонятно с чего именно сейчас пошли эти разговоры? Бессмысленные разговоры о здоровье Путина есть лишь попытка выдать желаемое за действительное со стороны кое-кого из оппозиции. Отец президента дожил до 88 лет, мать до 87, а его дед – до 86.

В-четвёртых, политически сейчас не та ситуация, чтобы вообще затевать игры в наследника, внезапно подавать в отставку и т.д., с учетом сложной международной обстановки, да и непростой ситуации в экономике, особенно после ковида. Все 22 года пребывания у власти Путина власть играла в одну игру – на консолидацию и неизменность. И рокировка с Медведевым объяснялась на тот момент конституционной невозможностью иного решения. И прошлогодние поправки в Конституцию нацелены на то же, неважно, будет Путин баллотироваться в 2024 или нет. Сигнал был дан, что такая возможность у него имеется, и это играет на пресечение любых интриг внутри власти.

Всё вышеперечисленное не исключает, конечно, карьерного продвижения для Сергея Шойгу. Но он фигура именно для чрезвычайных ситуаций, для того, чтобы подставить плечо в трудный момент. И поэтому такой человек всегда должен быть рядом с президентом.