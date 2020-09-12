Шнуров отказался от участия в выборах в Госдуму

https://static.news.ru/photo/55bf53e6-f4f7-11ea-9dac-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант и сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров заявил, что не планирует принимать участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

У меня папа был партийным, но разве он был депутатом от Коммунистической партии Советского Союза? Нет! Я просто партийный​, — цитирует его ТАСС.

Летом во время поездки в Челябинск лидер партии Борис Титов сообщал, что музыкант собирается участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Шнуров пока не планирует ставить политическую деятельность на первое место. В частности, он отказался выдвигаться на довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, хотя ему предлагали. Также он опроверг информацию о том, что предлагал Кремлю вступить в «Единую Россию». По его мнению, ЕР стала бы обузой для него из-за личной популярности и узнаваемости.