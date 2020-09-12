Шнуров отказался от участия в выборах в Госдуму

Музыкант и сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров заявил, что не планирует принимать участие в выборах в Госдуму в 2021 году.
У меня папа был партийным, но разве он был депутатом от Коммунистической партии Советского Союза? Нет! Я просто партийный, — цитирует его ТАСС.
Летом во время поездки в Челябинск лидер партии Борис Титов сообщал, что музыкант собирается участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.
Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Шнуров пока не планирует ставить политическую деятельность на первое место. В частности, он отказался выдвигаться на довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, хотя ему предлагали. Также он опроверг информацию о том, что предлагал Кремлю вступить в «Единую Россию». По его мнению, ЕР стала бы обузой для него из-за личной популярности и узнаваемости.
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