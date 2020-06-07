Сенатор Клишас указал на переходный характер обнуления сроков президента

https://static.news.ru/photo/8eda2be0-a977-11ea-b9bb-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действующая российская Конституция не содержит положений, согласно которым в Основной закон страны нельзя вносить изменений о праве бывшего или нынешнего президента снова баллотироваться на пост главы государства. Сами же поправки об обнулении сроков лидера носят переходный характер, так как системе нужно время для адаптации к ним, заявил в разговоре с журналистами глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Андрей Клишас.

По словам сенатора, возможность действующего главы государства принимать участие в следующих выборах — это гарантия стабильного перехода государственной системы к новым условиям.

Как напомнил Клишас, поправка будет принята или отвергнута в зависимости от выбора российского народа, который проголосует 1 июля. Однако уже сейчас, заявил политик, соцопросы показывают, что большая часть граждан положительно относятся к поправкам к Основному закону. Это, в свою очередь, говорит о наличии соответствующего запроса в обществе.

Социологические опросы уже сейчас показывают высокую степень одобрения россиянами предложений, связанных с президентскими сроками, — приводят слова Клишаса «Известия».

Президент РФ Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но обнуление собственных сроков он поддержал.

Как ранее писал NEWS.ru, информация об отмене ограничений на число президентских сроков внесена на сайт голосования по Конституции.