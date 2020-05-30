Рябков: шансы на продление СНВ-3 стремятся к нулю

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Вероятность того, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) будет продлён, стремительно уменьшается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

С моей точки зрения, шансы сохранения ДСНВ продолжают стремительно приближаться к нулю, и я думаю, что 5 февраля 2021 года у него просто закончится срок и оно истечёт, — сказал Рябков в интервью журналу The National Interest.

21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной.

Одновременно американцы отметили, что готовы обсудить новый ДСНВ, настаивая на участии в переговорах Китая, а не только России и США.

Ранее Рябков заявил, что последовательное расторжение международных договоров при Дональде Трампе позволяет считать, что США сорвут продление Договора о сокращении ядерных вооружений (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года, писал NEWS.ru.