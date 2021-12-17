Рябков с иронией высказался о чтении «адских санкций» США

Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал о впечатлении, которое у него осталось от чтения «адских санкций» США. По словам дипломата, это привело только к «ещё больше испорченным глазам от этого чтения, не более того», пишет «Интерфакс».

Представитель внешнеполитического ведомства отметил , что Россия постоянно сталкивается с санкциями, к чему уже привыкла. Рябков считает, что люди, которые участвуют в обсуждении ограничений, «охвачены идеей коллективной ответственности за происходящее, то есть никакой альтернативы никто не может и не хочет предложить, а просто всё идёт как идёт».

Замглавы МИД выразил мнение, что подобное будет происходить и дальше, потому что случаев отмены введённых санкционных норм практически нет.

Ничего не стоят ритуальные заявления с Запада о готовности работать над плодотворными отношениями с российской стороной и вести с нами конструктивный диалог в случае, если Россия делает то, на чём настаивает Запад. То есть по-разному это формулируется, в наиболее сжатом и конденсированном виде это формулируется как выбор за Россией, мы, Запад, готовы — выбор за Россией, — резюмировал дипломат.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у Запада осталось два пути. Там могут либо отнестись серьёзно к предложениям Москвы по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой.