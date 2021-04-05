Рябков: Россия не станет давать США дополнительные разъяснения по Украине

https://static.news.ru/photo/aca3dcda-96b5-11eb-b690-96000091f725_660.jpg Сергей Рябков Фото: mid/vk.com

Россия не намерена давать США дополнительные разъяснения по Украине. Вашингтон должен довольствоваться теми разъяснениями, что ему были даны ранее. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на очередной запрос США в связи с сообщениями о якобы провокациях со стороны РФ вблизи восточной границы Украины.

Рябков подчеркнул, что на прошлой неделе российская сторона дала пояснения США. При этом, по его словам, ранее Вашингтон не был склонен засвечивать эту тему публично в силу каких-то своих внутренних соображений.

Поэтому сейчас, когда прошло несколько дней, и они вдруг вывалили все это на публику, причём, я бы сказал, в достаточно нахальном стиле, желание продолжать (обсуждать. — NEWS.ru) эту тему у нас пропало полностью. Они в Вашингтоне должны довольствоваться теми пояснениями, которые получили на прошлой неделе, — сказал Рябков.

Дипломат посоветовал тем, кто хочет получить что-то от России, читать те записи, которые остались с прошлой недели. Рябков также подчеркнул, что в той тональности, которую навязывают американцы, Москва вести диалог не будет.

Мы вообще сейчас очень селективно подходим к диалогу с США. Мы будем дальше вести диалог с этой страной только по тем вопросам, которые нам интересны, для нас значимы и только на тех условиях, которые нам выгодны. Это очевидная ситуация, не требующая дополнительных объяснений, — сказал он.

Замглавы МИД РФ также выразил возмущение реакцией властей США на обращения российской стороны. Так, по его мнению, Белый дом либо вообще молчит и не реагирует, в том числе на дипломатические ноты, либо реагирует таким образом, что предмет для диалога исчезает.

Ранее, как писал NEWS.ru, США потребовали от России разъяснить ситуацию в связи с поступающими сообщениями о неких провокациях вблизи восточной границы Украины. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, в Белом доме считают наращивание сил у границы с Украиной «эскалацией ситуации» со стороны Москвы.