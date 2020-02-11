https://static.news.ru/photo/73811bcc-4cb3-11ea-b492-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никакие программы и финансовые средства Соединённых Штатов, которые нацелены на сдерживание России, не сработают, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, запрос на выделение средств в американском бюджете в части, касающейся противодействия российской стороне, «не вызывает никаких эмоций».

Никакие программы, нацеленные на сдерживание России, на ограничение нашего влияния, подрыв нашего авторитета в мире, не сработают, — подчеркнул он.

При этом Рябков отметил, что практика превращения отношений РФ и США в предмет для «разного рода спекуляций, домыслов, злонамеренных вылазок, выводов, которые не соответствуют действительности», со стороны Соединённых Штатов вызывают лишь сожаление.

Как писал NEWS.ru, ранее член международного комитета Совфеда Олег Морозов сообщил, что США считают Россию главной военной угрозой, потому что видят в ней основного противника из-за военной мощи. Основанием для такого вывода послужили отдельные пункты проекта бюджета США на 2021 год, где Россия и Китай названы основными врагами Америки. При этом на «противодействие» РФ выделены $700 млн, и ещё $24 млн — на борьбу с российского «пропагандой и дезинформацией».