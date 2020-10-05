Рябков обсудил с Биллингсли взаимодействие по контролю над вооружениями

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и спецпосланник президента Соединённых Штатов Маршалл Биллингсли обсудили в Хельсинки перспективы двустороннего взаимодействия по контролю над вооружениями.

Состоялся обмен оценками относительно состояния дел и дальнейших перспектив на треке двустороннего взаимодействия по контролю над вооружениями, — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Рябков заявил, что Москва не готова продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на условиях, которые предлагает Вашингтон. Дипломат назвал ультиматумом предложение специального представителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о новых условиях по продлению договора и сообщил, что РФ не боится возможных американских санкций за оружейные сделки с Ираном. Также Рябков добавил, что Москва не соглашалась со Штатами насчёт необходимости подключения КНР к переговорам по стратегической стабильности.

До этого Биллингсли сообщил, что Вашингтон выдвинет новые условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, если Москва не примет их предложение до окончания президентской гонки в Соединённых Штатах. Он подчеркнул, что американская сторона не будет продлевать договор, если до февраля РФ и США не выйдут на предложенное соглашение, так как он не выгоден. Биллингсли считает, что любой будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая, писал NEWS.ru.