https://static.news.ru/photo/3e560532-e5cc-11e9-9be1-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Корниенко Фото: wikipedia.org/Global Look Press

Президент России Владимир Путин освободил от должности Геннадия Корниенко, занимавшего пост директора Федеральной службы исполнения наказаний с июня 2012 года. Указ размещён на портале правовой информации.

Корниенко покинул своё кресло в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе.

До этого он служил в органах госбезопасности, был замдиректора ФСО и директором Государственной фельдъегерской службы.

2 октября временно исполняющим обязанности главы ФСИН стал Анатолий Рудый. Ранее он был первым заместителем главы ведомства.