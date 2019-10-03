Президент России Владимир Путин освободил от должности Геннадия Корниенко, занимавшего пост директора Федеральной службы исполнения наказаний с июня 2012 года. Указ размещён на
Корниенко покинул своё кресло в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе.
До этого он служил в органах госбезопасности, был замдиректора ФСО и директором Государственной фельдъегерской службы.
2 октября временно исполняющим обязанности главы ФСИН стал Анатолий Рудый. Ранее он был первым заместителем главы ведомства.
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