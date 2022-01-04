Смена лиц: политологи спрогнозировали перестановки во власти в 2022 году

Руководство России в конце года взяло паузу в ротации федеральных высокопоставленных должностных лиц и губернаторов. Однако перестановки могут продолжиться после оглашения президентского послания Федеральному собранию, которое запланировано на начало 2022 года. Таким образом будет дан старт активной фазе подготовки к президентским выборам 2024 года, считают опрошенные NEWS.ru политологи. При этом сейчас, по их оценкам, преждевременно рассуждать о «транзите власти» как о возможности передачи полномочий президента. Глава государства сделает свой выбор ближе к началу избирательной кампании, уверены собеседники NEWS.ru, а главной его задачей станет сохранение стабильности.
Летом и осенью 2021 года СМИ публиковали множество материалов о грядущей ротации
Последней громкой перестановкой среди высших должностных лиц
Пауза в ротации чиновников связана с ожиданием «серьёзных решений от Владимира Путина», оценил ситуацию в разговоре с NEWS.ru политолог Павел Салин. По словам эксперта, процесс продолжится уже скоро.
Сейчас есть установка, что Владимир Путин размышляет и примерно начиная с его послания Федеральному собранию, которое ожидается в январе, будут обнародованы решения и по структуре органов власти, и по кадрам, — рассказал он.
Политолог отметил, что пауза повисла в ожидании президентского послания, на котором глава государства, предположительно, озвучит важные сигналы, связанные с подготовкой к 2024 году. Салин добавил, что конкретные решения могут последовать позднее, но уже точно в наступающем году.
Делать предположения о самих решениях, которые примет руководство страны, эксперт не стал. Он рассказал, что на мнение президента, как и ранее, влияют две группы — силовики и представители «гражданского крыла». Однако нельзя точно сказать, насколько Путин учитывает эти сведения. Цель президента — сохранить существующий строй и баланс в политической сфере, считает политолог.
Ключевая задача, которая стоит перед Владимиром Путиным, — сохранить существующую политическую систему при изменении её визуального ряда. А вот как это совместить, сохранить статус-кво — большой вопрос, потому что любая персоналистская политическая система строится на зыбком балансе интересов, гарантом сохранения которого является в данном случае Владимир Путин. Как только в политической системе меняется место гаранта, то и сам баланс начинает меняться. Эту задачу в мировой истории никто не решил, — добавил эксперт.
Прогнозируя события 2024 года, он отметил, что у Владимира Путина точно не будет «персонального преемника, как Медведев образца 2007 года», а «будет более сложная схема». При этом, по мнению собеседника NEWS.ru, на значимые посты глава государства выбирает людей, которые готовы проводить его курс и «не попытаются переиграть ситуацию под себя», но не все такие фигуры пользуются абсолютной поддержкой существующих элит.
Политолог Илья Гращенков тоже считает, что «заморозка» кадровых перестановок связана со стратегией на 2022 год. Также он предположил, что на это повлияла усталость общества от выборов в Госдуму. По мнению эксперта, новые изменения прежде всего коснутся президентской администрации, «если не в людях, то в подходах». Также обязательно пройдут ротации в губернаторском корпусе, уверен он.
Безусловно, транзит идёт, сейчас решаются его контуры. <...> Сам транзит больше в цифровизации и создании некой коллективной системы вне зависимости от того, будет ли Путин [президентом]. Мы наблюдаем переход власти от крепкого президентского ручного управления к масштабному «коллективному Путину» и цифровизация [в этом] — главный помощник, — рассказал Гращенков.
Политолог Павел Данилин не считает необходимым пытаться сегодня глубоко анализировать предстоящий «транзит власти». В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что до выборов президента остаётся три года, в стране не завершена борьба с пандемией и активно реализуются национальные проекты.
До этого периода (выборов 2024 года. — NEWS.ru) ещё много времени, и глава государства никогда не говорил о том, что планирует баллотироваться, сильно заранее. Он всегда говорил, что у него есть такая возможность и свои решения он будет принимать в соответствии с запросом общества. Я убеждён, что в сегодняшней ситуации ничего не изменилось и что решение глава государства будет принимать сам в тот момент, когда того потребует общество, — добавил он.
Россияне при этом слабо следят за изменениями среди высокопоставленных лиц, общественные настроения не меняются при смене очередного губернатора или министра, констатировал в разговоре с NEWS.ru научный руководитель Левада-Центра (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) Лев Гудков. По его словам, люди «абсолютно равнодушны к тому, что происходит наверху».
При этом около 40% граждан не видят никакой альтернативы сложившейся ситуации и не ждут «транзита власти». Примерно 35%, напротив, хотели бы видеть «у руля» новых людей.
Идёт медленное размывание ядра сторонников Путина, растёт недовольство по отношению к нему. Но большая часть [россиян] дистанцирована от Путина, поскольку не представляет себе альтернативы, других фигур, которые могли бы занять соответствующую позицию и выполнять такие же функции. Это не значит ни восторгов, ни особого одобрения, — добавил он.
Гудков отметил, что в целом россияне положительно оценивают деятельность губернаторского корпуса, а работа правительства вызывает больше негатива. Депутатский корпус вызывает резкое недовольство, констатировал он. Социолог рассказал, что раздражение работой депутатов у россиян началось в 2018 году и с тех пор настроения не менялись.