Смена лиц: политологи спрогнозировали перестановки во власти в 2022 году

Руководство России в конце года взяло паузу в ротации федеральных высокопоставленных должностных лиц и губернаторов. Однако перестановки могут продолжиться после оглашения президентского послания Федеральному собранию, которое запланировано на начало 2022 года. Таким образом будет дан старт активной фазе подготовки к президентским выборам 2024 года, считают опрошенные NEWS.ru политологи. При этом сейчас, по их оценкам, преждевременно рассуждать о «транзите власти» как о возможности передачи полномочий президента. Глава государства сделает свой выбор ближе к началу избирательной кампании, уверены собеседники NEWS.ru, а главной его задачей станет сохранение стабильности.

Летом и осенью 2021 года СМИ публиковали множество материалов о грядущей ротации губернаторов и федеральных министров . Несмотря на то что большинство слухов и предположений не подтвердились, такие новости появляются и сейчас. Последний инсайд опубликовало издание Readovka: по информации журналистов, на место главы МЧС назначат губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В тот же день РБК со ссылкой на источник сообщил, что в Кремле начали подготовку к выборам президента в 2024 году и выдвижение на пятый Владимира Путина — базовый сценарий.

Последней громкой перестановкой среди высших должностных лиц стала смена главы ФСИН: Путин назначил на этот пост Аркадия Гостева. Это произошло на фоне скандала с пытками в учреждениях службы, хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и призвал не связывать эти два события напрямую. С тех пор никаких значительных изменений политического ландшафта в стране не происходило.

Аркадий Гостев gospol.ru/person/mvd/gostev-arkadij-aleksandrovich

Пауза в ротации чиновников связана с ожиданием «серьёзных решений от Владимира Путина», оценил ситуацию в разговоре с NEWS.ru политолог Павел Салин. По словам эксперта, процесс продолжится уже скоро.

Сейчас есть установка, что Владимир Путин размышляет и примерно начиная с его послания Федеральному собранию, которое ожидается в январе, будут обнародованы решения и по структуре органов власти, и по кадрам, — рассказал он.

Политолог отметил, что пауза повисла в ожидании президентского послания, на котором глава государства, предположительно, озвучит важные сигналы, связанные с подготовкой к 2024 году. Салин добавил, что конкретные решения могут последовать позднее, но уже точно в наступающем году.

Делать предположения о самих решениях, которые примет руководство страны, эксперт не стал. Он рассказал, что на мнение президента, как и ранее, влияют две группы — силовики и представители «гражданского крыла». Однако нельзя точно сказать, насколько Путин учитывает эти сведения. Цель президента — сохранить существующий строй и баланс в политической сфере, считает политолог.

Ключевая задача, которая стоит перед Владимиром Путиным, — сохранить существующую политическую систему при изменении её визуального ряда. А вот как это совместить, сохранить статус-кво — большой вопрос, потому что любая персоналистская политическая система строится на зыбком балансе интересов, гарантом сохранения которого является в данном случае Владимир Путин. Как только в политической системе меняется место гаранта, то и сам баланс начинает меняться. Эту задачу в мировой истории никто не решил, — добавил эксперт.

Прогнозируя события 2024 года, он отметил, что у Владимира Путина точно не будет «персонального преемника, как Медведев образца 2007 года», а «будет более сложная схема». При этом, по мнению собеседника NEWS.ru, на значимые посты глава государства выбирает людей, которые готовы проводить его курс и «не попытаются переиграть ситуацию под себя», но не все такие фигуры пользуются абсолютной поддержкой существующих элит.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Политолог Илья Гращенков тоже считает, что «заморозка» кадровых перестановок связана со стратегией на 2022 год. Также он предположил, что на это повлияла усталость общества от выборов в Госдуму. По мнению эксперта, новые изменения прежде всего коснутся президентской администрации, «если не в людях, то в подходах». Также обязательно пройдут ротации в губернаторском корпусе, уверен он.

Безусловно, транзит идёт, сейчас решаются его контуры. <...> Сам транзит больше в цифровизации и создании некой коллективной системы вне зависимости от того, будет ли Путин [президентом]. Мы наблюдаем переход власти от крепкого президентского ручного управления к масштабному «коллективному Путину» и цифровизация [в этом] — главный помощник, — рассказал Гращенков.

Политолог Павел Данилин не считает необходимым пытаться сегодня глубоко анализировать предстоящий «транзит власти». В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что до выборов президента остаётся три года, в стране не завершена борьба с пандемией и активно реализуются национальные проекты.

До этого периода (выборов 2024 года. — NEWS.ru) ещё много времени, и глава государства никогда не говорил о том, что планирует баллотироваться, сильно заранее. Он всегда говорил, что у него есть такая возможность и свои решения он будет принимать в соответствии с запросом общества. Я убеждён, что в сегодняшней ситуации ничего не изменилось и что решение глава государства будет принимать сам в тот момент, когда того потребует общество, — добавил он.

Россияне при этом слабо следят за изменениями среди высокопоставленных лиц, общественные настроения не меняются при смене очередного губернатора или министра, констатировал в разговоре с NEWS.ru научный руководитель Левада-Центра (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) Лев Гудков. По его словам, люди «абсолютно равнодушны к тому, что происходит наверху».

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом около 40% граждан не видят никакой альтернативы сложившейся ситуации и не ждут «транзита власти». Примерно 35%, напротив, хотели бы видеть «у руля» новых людей.

Идёт медленное размывание ядра сторонников Путина, растёт недовольство по отношению к нему. Но большая часть [россиян] дистанцирована от Путина, поскольку не представляет себе альтернативы, других фигур, которые могли бы занять соответствующую позицию и выполнять такие же функции. Это не значит ни восторгов, ни особого одобрения, — добавил он.

Гудков отметил, что в целом россияне положительно оценивают деятельность губернаторского корпуса, а работа правительства вызывает больше негатива. Депутатский корпус вызывает резкое недовольство, констатировал он. Социолог рассказал, что раздражение работой депутатов у россиян началось в 2018 году и с тех пор настроения не менялись.