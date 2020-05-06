После 12 мая в России ожидается постепенное ослабление вынужденных ограничений, установленных для профилактики распространения коронавируса. Выход из самоизоляции будет поэтапным и будет отличаться в зависимости от региона. В Москве в первую очередь возобновится работа промышленных предприятий, а вот в парки и скверы, по рекомендации Роспотребнадзора, жители столицы вернутся нескоро. Нельзя забегать вперёд, так как любая неосторожность или поспешность могут обернуться откатом назад, заявил по итогам совещания президент России Владимир Путин. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что поэтапная модель выхода из режимов ограничений — приемлемый шаг, но всё будет зависеть от сроков.

Три основных этапа

Главным итогом совещания по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы стало объявление о постепенном выходе из режимов вынужденных ограничений. Эту информацию озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив о трёх основных этапах, на каждом из которых «предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой».

Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе — прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, и предусмотрено начало работы образовательных организаций. На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при условии соблюдения социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания, — рассказала она.

При этом, по словам главы Роспотребнадзора, решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и «в случае осложнений эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Первым делом речь идёт об открытии промышленных предприятий и строительных кампаний, отметил, в свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин.

Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не даёт возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это даёт нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий, — сказал он, отметив, что это позволит 500 тысячам москвичей получить полноценную работу.

Владимир Путин со своей стороны отметил, что жизнь гораздо сложнее любых схем и ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. По его словам, где-то жёсткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определённое, обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение учёных, специалистов и с учётом всех факторов и возможных рисков, добавил президент.

Вновь подчеркну: нельзя забегать вперёд. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад, — сказал он.

Не как, а когда

Как отметил в разговоре с NEWS.ru президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, новое совещание под руководством президента страны продемонстрировало порядок и уверенность в рядах руководителей высшего уровня. Однако, по его словам, пока говорить об общероссийском процессе рано.

И об этом шёл разговор на совещании — было предложено руководителям территорий самостоятельно определять этапы выхода, но при соблюдении рекомендованных центром норм и показателей. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

По мнению эксперта, полный возврат к нормальной жизни займёт два-три месяца, однако при этом для возвращения к условно приемлемой жизни понадобится месяц.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин отметил, что поэтапная модель выхода из режима ограничений приемлемая, но весь вопрос в сроках.

От этого совещания, как я полагаю, население ожидало чётких сроков. Не того, как мы «ровным строем пойдем к коммунизму», а того, что первый этап при сохранении нынешних тенденций будет введён, например, с 15 мая, второй — с 1 июня, третий — с 15-го. То есть запрос сейчас у населения не на абстракцию, а на чёткие сроки. Но, судя по всему, это делается по такому принципу: если 100 раз сказать слово «халва», то на 101-й во рту станет слаще. Вот здесь тоже самое. Если рассказать гражданам, как будут сниматься ограничения, то оно начнёт испытывать социальный оптимизм. А у населения сейчас запрос не столько на как, сколько на когда, на чёткие последовательные шаги и объяснение их последовательности. Вот этого не прозвучало. Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета директор Центра политологических исследований Финансового университета

Первый пошёл

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил в беседе с NEWS.ru, что он является сторонником поэтапного пути.

Причём эти этапы должны сопровождаться условно решением житейских проблем, то есть выходом мелких точек, потом «бытовка» и всё сопутствующее, потом уже парки и всё прочее. Но при обязательном соблюдении общих требований — социальной дистанции и масочного режима. Уже сейчас можно говорить о том, что в некотором плане первый этап начался, уже открыты крупные магазины, которые нужны для жизнедеятельности, в том числе и хозяйственные, но вопрос режима работы и соблюдения дистанции крайне важен с точки зрения дисциплины. Валерий Рязанский первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике

Сенатор полагает, что всё-таки будет небольшая задержка со снятием ограничений. По его словам, в ближайшее время с точки зрения осторожности режим самоизоляции сохранится, но станет менее жёстким.

По мнению главы «Опоры России» Александра Калинина, главным стало указание о том, что в каждом регионе вопрос о снятии режима самоизоляции будет решать губернатор с учётом мнения главного врача.

Вот мы сейчас смотрим на Москву, и было сказано, что начнёт работу промышленность, что даст 500 тысяч рабочих мест. Но другие отрасли, как я понимаю, пока нет. В ряде регионов, например, в Липецке, Калининграде, Пскове, торговля уже разрешена, потому что люди соблюдают определённые санэпидемиологические предписания. Там первый этап уже введён. Александр Калинин президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

Эксперт уверен, что в ряде регионов первый этап точно можно объявлять, потому что физическая активность и прогулки с семьей ни в коем разе не спровоцируют увеличение количества зараженных.

В то же время, как показал опрос, треть россиян считает, что ограничительные меры, введённые из-за пандемии, отменят в июне. На отмену ограничений в июле рассчитывают 16% респондентов, в мае — 10% соотечественников. Ещё 11% опрошенных считают, что на отмену ограничительных мер потребуется больше полугода.

Над материалом также работала Виктория Немис.