Россия вышлет 10 сотрудников посольства США

https://static.news.ru/photo/297d0ff6-a2a5-11eb-8fc3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель посла США в России получил ноту об объявлении 10 сотрудников американской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Им необходимо покинуть РФ до 22 мая, рассказали в Министерстве иностранных дел РФ. Дальнейшие шаги в ответ на санкционные действия США последуют в ближайшее время, добавили в дипведомстве.

Двадцать первого апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации [Барт] Горман, которому вручена нота об объявлении «persona non grata» 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая, — говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что посол в Москве Джон Салливан отправится в ближайшие дни на родину, чтобы провести консультации с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности пообщаться после избрания нового президента Джо Байдена.

В Россию он должен вернуться спустя некоторое время. Незадолго до этого помощник президента России Юрий Ушаков предложил Салливану съездить в США на консультации. Однако отсутствие официальных комментариев из-за отъезда посла вызвало недоумение Москвы. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова ранее отмечала, что американские СМИ обращаются за информацией в ведомство РФ, а это вызывает неудобства.

Ранее сообщалось, что МИД Чехии 21 апреля объявит о выдворении новой группы российских дипломатов Уточняется, что высылка не коснётся посла России в Чехии Александра Змеевского.