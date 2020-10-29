Россия требует расследования нападения на журналистов Первого канала в США

https://static.news.ru/photo/2e13431e-19f2-11eb-8ea9-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Michael Perez/ТАСС

Бездействие правоохранительных органов США в отношении нападения на журналистов Первого канала в штате Филадельфия вызывает возмущение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что 28 октября в Филадельфии на российских журналистов было совершено нападение, когда те снимали разграбление магазинов во время беспорядков, вызванных убийством полицейскими темнокожего мужчины. Россиян избили и ограбили.

Мы возмущены вопиющим бездействием представителей правоохранительных органов США в отношении нападения, которому подверглись корреспонденты съёмочной группы Первого канала в Филадельфии 28 октября, — цитирует её ТАСС.

По словам Захаровой, полиции не оказалось рядом в момент самой атаки. Кроме того, стражи порядка не оказали содействия даже тогда, когда пострадавшие журналисты непосредственно обратились за помощью к ближайшему патрулю. Захарова потребовала расследовать этот инцидент.

Как писал NEWS.ru, с конца мая в американских городах не стихают акции протеста. Порой они переходят в беспорядки. Люди стали выходить на демонстрации из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими.

В мае 2020 года в регионе вспыхнули беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании сотрудниками полиции. Все полицейские, причастные к задержанию, были уволены из правоохранительных органов, им предъявлены обвинения. Из-за массовых акций протеста против жестоких действий полиции в 40 городах США вводился комендантский час.