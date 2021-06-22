Россия продолжит помогать соседним странам в урегулировании конфликтов
Сергей Попов
Сергей Попов
09:19, 23 июня 2021
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Россия несёт ответственность за безопасность соседних государств и продолжит содействовать урегулированию региональных конфликтов. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте, — сказал российский лидер.
Он добавил, что это является важным аспектом обеспечения безопасности во всём мире.
Президент напомнил, что Россия помогла освободить большую часть Сирии от террористов и запустить процесс урегулирования под эгидой ООН. При участии российской стороны были прекращены боевые действия в Нагорном Карабахе.
Путин подчеркнул, что российские миротворцы гарантируют мир и безопасность, а также проводят значительную работу по обеспечению мирного населения гуманитарной помощью и восстановлению социальной инфраструктуры.
Ранее Путин вместе со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом призвал деэскалации напряжённости в Восточном Иерусалиме. Лидеры двух стран подчеркнули, что палестино-израильский конфликт должен решаться на основе общепризнанных международных правовых норм.
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