Россия продолжит помогать соседним странам в урегулировании конфликтов

Россия несёт ответственность за безопасность соседних государств и продолжит содействовать урегулированию региональных конфликтов. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте, — сказал российский лидер.

Он добавил, что это является важным аспектом обеспечения безопасности во всём мире.

Президент напомнил, что Россия помогла освободить большую часть Сирии от террористов и запустить процесс урегулирования под эгидой ООН. При участии российской стороны были прекращены боевые действия в Нагорном Карабахе.

Путин подчеркнул, что российские миротворцы гарантируют мир и безопасность, а также проводят значительную работу по обеспечению мирного населения гуманитарной помощью и восстановлению социальной инфраструктуры.

Ранее Путин вместе со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом призвал деэскалации напряжённости в Восточном Иерусалиме. Лидеры двух стран подчеркнули, что палестино-израильский конфликт должен решаться на основе общепризнанных международных правовых норм.