Россия призвала Европу не идти на поводу у США с «Северным потоком – 2»

https://static.news.ru/photo/3a9a2a46-60a4-11eb-afbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Российская сторона рассчитывает, что страны Евросоюза не поддадутся на уловки Соединённых Штатов и не пойдут на поводу у американских политиков в вопросе завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Завершение проекта укрепит энергобезопасность Европы, заявили в министерстве иностранных дел РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что завершение совместного коммерческого проекта «Газпрома» и ряда ведущих европейских энергокомпаний «объективно укрепит взаимосвязанность России и ЕС в экономической сфере».

Рассчитываем, что наши <...> партнёры [из Евросоюза] устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций против участников этого проекта в целях продвижения в Европе своего дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа, — цитирует РИА Новости заявление МИД РФ.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года. Однако санкционная политика США приостановила работы. Несмотря на это, строительство было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к работе на недостроенном участке.

Тем не менее, риски для реализации проекта остаются, и главный из них, по мнению аналитиков, — возможное ухудшение российско-германских отношений. Берлин, в отличие от Вашингтона, обладает реальными полномочиями для того, чтобы свернуть строительство.

Несмотря на то, что в 2020 году США всё настойчивее стремились заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что отношение властей Германии к проекту «Северный поток — 2» остаётся прежним независимо от внешнеполитических обстоятельств.

Как писал NEWS.ru, в том, что власти Германии не намерены менять позицию по вопросу достройки газопровода с приходом к власти в США администрации Джо Байдена, ранее заверил и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.