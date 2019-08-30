Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение о посещении праздника 75-летия Победы в Москве.
Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. Он отметил, что вероятно, об этом факте уже было объявлено, передаёт
Мы будем рады его видеть, — подчеркнул постпред.
Как писал News.ru, участие в праздновании Дня Победы уже подтвердили главы почти двух десятков государств. Среди них — лидеры Франции, Чехии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Сербии и многих стран СНГ.