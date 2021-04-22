Россия предложила США обменяться гарантиями об обоюдном невмешательстве

https://static.news.ru/photo/5156fb9e-a3f0-11eb-aa16-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва предлагает Белому дому обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга. Об этом заявили в МИД России, сообщает РИА Новости.

Одним из первых шагов в верном направлении в ведомстве считают восстановление профильных каналов диалога по предотвращению киберугроз. Так, в Вашингтоне могут отреагировать на российское предложение по возобновлению совместного диалога в сфере международной информационной безопасности. О нём говорил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2020 года.

Кремль предлагает перезагрузить двусторонние отношения в сфере использования информационных и коммуникационных технологий, которые включают восстановление профильных диалоговых форматов и каналов связи, заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, а также обмен гарантиями о невмешательстве во внутренние дела друг друга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США могут использовать телефон не только для прямой связи с Москвой, но и как возможность для откровенного диалога. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Политик считает, что в Вашингтоне могут погасить сегодняшнее противостояние с Кремлём, если научатся слышать собеседника, понимать его логику и аргументы.