Лавров: Россия направит западным странам запрос об их обязательствах в ОБСЕ

Россия до конца дня направит западным странам запросы относительно выполнения ими обязательств в рамках положения ОБСЕ о неделимости безопасности, заявил в интервью радиостанциям министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что Москва ожидает честного ответа на этот запрос.

Сегодня направляю официальный запрос всем моим коллегам с прямым обращением официально объяснить, как они собираются выполнять в нынешних исторических условиях обязательства, под которыми их страны подписались на высшем уровне, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать всё, чтобы избежать войны и реальных столкновений между Россией и НАТО. По его словам, единственной возможностью урегулировать нынешнюю напряжённую ситуацию остаётся продолжение переговоров по гарантиям безопасности на основе принципа, при котором безопасность одной стороны не может достигаться за счёт другой стороны.

В свою очередь бывший посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал принять меры по исключению России и её «сателлита» Белоруссии из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ, из-за ситуации вокруг Украины. По его мнению, если данное предложение не будет реализовано, Вашингтону следует прекратить финансирование организации.