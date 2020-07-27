Россия направила ноты посольствам США, Канады и Британии из-за флага ЛГБТ

Министерство иностранных дел России направило ноты протеста посольствам Соединённых Штатов, Канады и Великобритании после того, как на зданиях дипломатических ведомств в Москве были вывешены флаги ЛГБТ.
По словам главы комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела РФ извне Василия Пискарёва, в нотах российское дипломатическое ведомство подчеркнуло, что действия диппредставительств нарушили «положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации».
Посольство Соединённых Штатов в конце июня повесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ. Позднее такой же флаг на своём здании вывесило и посольство Великобритании.
«Демарш» с вывеской флагов ЛГБТ на домах посольств не остался незамеченным. Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой попросил главу думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ Василия Пискарёва дать оценку этим действиям. Тот обратился в МИД.
В России действует закон о запрете гей-пропаганды среди детей, который президент страны Владимир Путин подписал ещё в 2013 году.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя появление флага на здании, заявил о недопустимости любых проявлений пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в РФ. Он считает, что на это обратило внимание Министерство иностранных дел. При этом представители МИД
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен