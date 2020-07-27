Россия направила ноты посольствам США, Канады и Британии из-за флага ЛГБТ

https://static.news.ru/photo/5620fe30-d007-11ea-bf72-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Embassy Moscow/facebook.com

Министерство иностранных дел России направило ноты протеста посольствам Соединённых Штатов, Канады и Великобритании после того, как на зданиях дипломатических ведомств в Москве были вывешены флаги ЛГБТ.

По словам главы комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела РФ извне Василия Пискарёва, в нотах российское дипломатическое ведомство подчеркнуло, что действия диппредставительств нарушили «положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации».

Посольство Соединённых Штатов в конце июня повесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ. Позднее такой же флаг на своём здании вывесило и посольство Великобритании.

«Демарш» с вывеской флагов ЛГБТ на домах посольств не остался незамеченным. Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой попросил главу думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ Василия Пискарёва дать оценку этим действиям. Тот обратился в МИД.

В России действует закон о запрете гей-пропаганды среди детей, который президент страны Владимир Путин подписал ещё в 2013 году.