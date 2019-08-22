https://static.news.ru/photo/d71b2b8a-c4bb-11e9-b244-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Для того, чтобы Пентагон смог развернуть глобальную систему противоракетной обороны, Вашингтону нужно выйти из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Так считает член Общественного совета при Минобороны РФ, директор Центра анализа международной торговли оружием Игорь Коротченко.

США выйдут из СНВ-3, и тогда Пентагон развернёт глобальную систему противоракетной обороны. Несмотря на то, что развёртывание систем ПРО не регламентировалось договором СНВ-3, это тот фактор, который влияет на наши переговорные позиции, — сказал он РИА Новости .

Россия должна попытаться удержать США в рамках договора, отметил Коротченко.

При выходе США из СНВ-3 России вряд ли будет предложен более конкурентоспособный и жизненный формат ограничения ядерных вооружений, пояснил он.

Срок СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. Глава Пентагона Марк Эспер ранее назвал условия для его продления, писал News.ru.