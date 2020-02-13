https://static.news.ru/photo/4293d56a-4e73-11ea-ba5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор ждёт, что Facebook и Twitter перенесут в Россию базы с персональными данными местных пользователей. Иначе ведомство пообещало привлечь соцсети к ещё большим штрафам.

В РКН подчеркнули, что наложение штрафов не освободит американские компании от обязанности хранить данные в России. Соцсети не исполняют её с 2015 года.

Facebook и Twitter должны локализовать базы данных в течение 2020 года, иначе обе компании оштрафуют за неисполнение требований суда. По информации ТАСС, максимальная сумма возможного штрафа — 18 миллионов рублей.

По данным Facebook, только в 2018 году компания получила $22,1 миллиарда чистой прибыли. Ежегодная прибыль Twitter — более миллиарда долларов.

Как писал NEWS.ru, 13 февраля Мосгорсуд удовлетворил требования РКН и оштрафовал крупнейшую в мире социальную сеть Facebook и самый популярный микроблог Twitter на 4 миллиона рублей в каждом случае. Обе компании зарегистрированы в США, но обслуживают миллионы российских пользователей.