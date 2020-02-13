Роскомнадзор ждёт, что Facebook и Twitter перенесут в Россию базы с персональными данными местных пользователей. Иначе ведомство пообещало привлечь соцсети к ещё большим штрафам.
В РКН подчеркнули, что наложение штрафов не освободит американские компании от обязанности хранить данные в России. Соцсети не исполняют её с 2015 года.
Facebook и Twitter должны локализовать базы данных в течение 2020 года, иначе обе компании оштрафуют за неисполнение требований суда. По
По данным Facebook, только в 2018 году компания
Как писал NEWS.ru, 13 февраля Мосгорсуд удовлетворил требования РКН и оштрафовал крупнейшую в мире социальную сеть Facebook и самый популярный микроблог Twitter на 4 миллиона рублей в каждом случае. Обе компании зарегистрированы в США, но обслуживают миллионы российских пользователей.
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