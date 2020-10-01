Москва пригласила экспертов ОЗХО к сотрудничеству по делу Навального

https://static.news.ru/photo/10d307de-0404-11eb-bda4-fa163e074e61_660.jpg Фото: opcwonline/facebook.com

Москва пригласила экспертов международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Россию для взаимодействия с российскими специалистами по ситуации с «отравлением» Алексея Навального. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов Секретариата ОЗХО для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе, — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

Она выразила надежду, что предложение получит «позитивный отклик», и подтвердила готовность России к результативному сотрудничеству с целью «прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего».

Как писал NEWS.ru, ОЗХО могла направить анализы Алексея Навального более чем в две лаборатории. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Он уточнил, что техсекретариат (ТС) организации никогда не сообщает, в какие именно лаборатории и в какие страны передаются анализы. Согласно процедуре, лабораторий не может быть меньше двух.

Ранее Шульгин сообщал, что Москва не примет голословных заявлений ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным. По его словам, российская сторона поверит их выводам только в том случае, если ОЗХО или Берлин передадут Москве реальные, достоверные доказательства по «отравлению». В дальнейшем полученные материалы изучат специалисты из России и либо согласятся с выводами западных коллег, либо представят свои.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня его перевели на лечение в клинику в Берлине. Немецкие военные токсикологи выявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории в Швеции и во Франции.