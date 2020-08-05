РФ отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

https://static.news.ru/photo/e9df4c26-d7c3-11ea-afe5-fa163e074e61_660.jpg Евгений Зиничев Фото: mchs.gov.ru

Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир. Посещение российскими министрами «северных территорий» ранее сочли неприемлемым японские дипломаты.

Получили представление от МИД Японии в связи с участием главы МЧС России Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир. В ответ указали, что считаем такого рода заявления японской стороны категорически неприемлемыми, — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Дипломаты также подчеркнули, что суверенитет РФ над южными Курильскими островами сомнению не подлежит, и отметили, что имеют «полное право осуществлять на своей территории любую деятельность в соответствии с законодательством».

Как сообщили ТАСС в МИД Японии, представление они направили из-за того, что посещение российскими министрами «северных территорий» противоречит позиции японского правительства и является неприемлемым.

В пресс-службе МЧС агентству пояснили, что новый Аварийно-спасательный центр мониторинга и прогнозирования ЧС на острове Кунашир оснащён современной техникой, новейшими системами мониторинга и прогнозирования метеообстановки, а также комплексами наблюдения за геодинамическими процессами. Аналогичный центр в ближайшее время откроется и на острове Итуруп.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия категорически не приемлет претензии Японии в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах.

Японские власти восстановили формулировку о принадлежности «северных территорий», как в стране называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны». Соответствующие изменения внесены в Синюю книгу по дипломатии. Генсек правительства страны Ёсихидэ Суга отметил, что изменение формулировки осуществили на основании «комплексного решения с учётом различных обстоятельств».