https://static.news.ru/photo/f80a8094-737e-11ea-94f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/facebook.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский самолёт с медицинской техникой и средствами защиты готовится к вылету. Борт отправят в США, чтобы помочь стране в борьбе с коронавирусом.

По его словам, российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили этот вопрос в телефонном разговоре, который состоялся в понедельник.

С российской стороны на фоне тяжёлой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера, — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что американские производители смогут в случае необходимости ответить нам взаимностью, когда они смогут набрать необходимые обороты, передаёт РИА Новости.

Лидеры России и США провели телефонный разговор о нефти и коронавирусе. Путин и Трамп договорились о двусторонних консультациях насчёт рынка нефти по линии министерств энергетики.

Как писал NEWS.ru, телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал неожиданностью. Стороны, скорее всего, обсуждали цены на нефть, а не ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.