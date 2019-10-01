https://static.news.ru/photo/b7ff12a8-e418-11e9-aabe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Global Look Press

Россия продолжит продвигать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Мы будем продолжать работать над тем, чтобы эта идея была реализована, потому что альтернативой будет резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Европе, возможно, и в других регионах, — цитирует его ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин объявил мораторий на размещение ракет 2 февраля 2019 года.

Вашингтон официально прекратил участие в ДРСМД из-за нарушения Россией его условий. По словам госсекретаря США Майкла Помпео, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Штаты совершили серьёзную ошибку. В ведомстве подчеркнули, что вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий США выдвинули РФ «заведомо неприемлемые ультимативные требования». Также были отвергнуты все предложения российской стороны, способные привести к урегулированию разногласий.

Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья прокомментировал стратегию военного господства США, а также выход страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).